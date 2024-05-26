قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري.. شيكابالا يتصدر الغيابات

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القائمة التي سيخوض بها مباراته أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الفارس الأبيض ضد الفريق السكندري، غدًا الاثنين، على ستاد برج العرب، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

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وشهدت قائمة الزمالك غياب كلًا من:”محمود شيكابالا، محمود حمدي الونش، محمد عبد الشافي، مصطفى الزناري، أحمد حمدي، يوسف أوباما، سيف جعفر، محمود علاء، مهاب ياسر، محمد عاطف، موتيابا”.

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – زياد كمال – محمد شحاتة – سيد عبد الله “نيمار” – ناصر ماهر – عبد الله السعيد – إبراهيما نداي – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”..

الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.