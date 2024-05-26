3 نجوم خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي بفرمان جوميز

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رحيل ثلاثية لاعبين من الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأبلغ جوميز إدارة الزمالك برغبته في رحيل كل من محمود علاء لعدم القناعة بمستواه الفني وخروجه من حساباته الفترة الأخيرة بالاعتماد على حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي في قلب الدفاع بدلًا منه.

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كما استقر جوميز على رحيل محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأبيض، خاصة في ظل الاعتماد علة محمد عواد في مركز حراسة المرمى، كما استقر مدرب الزمالك على رحيل إبراهيما نداي لعدم تقديم أوراق اعتماده مع الفريق حتى الآن.

وينوي جوميز رحيل الثلاثي وتعويضهم بصفقات أخرى مميزة، خاصة في ظل سعي مسئولو الزمالك لإنهاء أزمة القيد المفروضة على النادي.

وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” القيد بنادي الزمالك بسبب مستحقات الدولي المغربي خالد بوطيب لدى الزمالك والتي تبلغ 2 مليون و400 الف دولار، كما تم إيقاف القيد بسبب مستحقات روي أجواش مساعد المدرب البرتغالي الأسبق جوسفالدو فيريرا.