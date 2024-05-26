تعليق مفاجئ من بيراميدز بعد فوز الاهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

قدم مجلس إدارة نادي بيراميدز، التهنئة إلى نظيره الاهلي برئاسة محمود الخطيب بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه.

وتوج الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه، عقب الفوز على نظيره الترجي التونسي.

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وقاد رامي ربيعة مدافع المارد الأحمر فريقه للتتويج باللقب القاري بعدما أحرز هدف الفوز في شباك باب سويقه في الدقيقة الرابعة من مباراة الإياب في النهائي.

وكتب نادي بيراميدز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: “مجلس إدارة نادي بيراميدز وجميع العاملين يتقدمون بخالص التهاني للنادي الاهلي ومجلس إدارته وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا”.

وضرب فريق الاهلي بطل دوري أبطال أفريقيا موعدًا مع غريمه التقليدي الزمالك بطل كأس الكونفدرالية في كأس السوبر الأفريقي خلال شهر سبتمبر المقبل.