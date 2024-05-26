(بدون عنوان)

جدد مسئولو نادي الزمالك طلبهم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن الاستعجال في إرسال مكافأة الفوز بلقب الكونفيدرالية الإفريقية.

وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه أحمد حمدي.

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ويحق لنادي الزمالك الحصول على 2.5 مليون دولار، قيمة الجوائز المالية لبطل الكونفيدرالية الإفريقية، وهي الجائزة التي قرر الكاف زيادتها الموسم الجاري.

ويسعى مسئولو الزمالك لحل أزمة القيد المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب والتي تبلغ 2 مليون و400 الف دولار.

وينوي مسئولو الزمالك تحويل مكافأة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إلى خالد بوطيب لإنهاء القضية ورفع القيد عن نادي الزمالك لرغبة مسئولي الأبيض في ضم صفقات جديدة.

كما يرغب الزمالك في تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة، بناءًا على طلب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.