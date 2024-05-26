"الحكم أثر على النتيجة".. لاعب الترجي يعلق على الهزيمة من الأهلي في نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد لاعب الترجي التونسي أندي بوكيا، على أنه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، خلال مواجهة فريقه أمام الترجي التونسي أمس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب الترجي التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين بتونس، انتهى بالتعادل السلبي، ليحقق الفريق اللقب بالفوز بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وقال بوكيا في تصريحات عبر إذاعة "IFM" التونسية: "لم نتمكن من تحقيق الفوز على الأهلي وحصد البطولة، ولكننا قدمنا مباراة كبيرة".

وأضاف: "الحكم حرمني من ركلة جزاء، وهذا الخطأ أثر على نتيجة المباراة".

واختتم بوكيا تصريحاته: "أوجه الشكر لجماهير الترجي التي جاءت إلى القاهرة لمساندة الفريق".

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