"أطفال وقائد".. 4 اختلافات بين مراسم تتويج الأهلي بكأس أفريقيا والزمالك بالكونفدرالية (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتضن ستاد القاهرة الدولي نهائيين قاريين، على مدار الأسبوعين السابقين، الأول نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي والثاني نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي.

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية الإفريقية، وحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، ليلتقي الثنائي المصري في السوبر الإفريقي.

وشهدت مراسم تتويج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية، عدة أزمات بشأن التنظيم، واعتذر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء أمس، عن الأمر، مشيرا إلى أنها ليس من اختصاص النادي وحقوق للاتحاد الإفريقي.

وظهرت عدة اختلافات بين مراسم تتويج الأهلي عن الزمالك، وهي:

دخول الكأس

تولى أحمد حسن "الصقر" لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، مهمة النزول بكأس دوري الأبطال إلى الملعب، ولكن على الجانب الآخر تعرضت الفتاة التي حملت كأس الكونفدرالية لموقف محرج، وسقطت خلال دخولها الملعب، نتيجة اشتباك أحد الأفراد.

الذهبي والفضي

خصص الاتحاد الإفريقي "كاف"، منصة تتويج تحمل كلمة "أبطال" لكلا الفريقين، للزمالك باللون الفضي وشكل كأس الكونفدرالية، وللأهلي باللون الذهبي وتحمل شكل كأس أفريقيا.

أسر اللاعبين

شهد ملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، نزول زوجات وأبناء لاعبي الأول، وخلال استلام اللاعبين الميداليات ظهر كل من سيف الدين الجزيري، حمزة المثلوثي ومحمود شيكابالا مع أبنائهم، بالإضافة إلى بعض أسر هؤلاء على أطراف المنصة، فيما لم ينزل أسر لاعبي الأهلي، إلا بعد انتهاء مراسم التتويج.

دور القائد

لعب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، دورا قياديا خلال مراسم التتويج، وحرص على تنظيم اللاعبين في صف واحد وعدم الازدحام حوله، وطلب من محمود الخطيب رئيس النادي رفع الكأس معه.

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ولكن لم يتمكن محمود شيكابالا قائد الزمالك، من رفع الكأس مع زملائه، بسبب الازدحام حول مكان المراسم، كما أن لحظة التتويج شهدت وجود العديد من الأفراد، غير لاعبي الزمالك.

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