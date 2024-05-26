"مش عاوز أزعل الأهلاوية".. تعليق ناري من رضا عبدالعال على ركلة جزاء إمام عاشور أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، أحقية فريق الترجي التونسي، في ركلة جزاء خلال مواجهة الأهلي، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الترجي التونسي، بعد تحقيق الفوز بنتيجة مواجهتي الذهاب والعودة (1\0).

قال رضا عبدالعال في لقاء تلفزيوني عبر قناة "ten": "الترجي التونسي لم يكن له خطورة طوال المباراة، سوى في هجمة واحدة، ونفس الأمر للنادي الأهلي، أحرز الهدف ويعدها تراجع وكان له فرصة واحدة بتسديدة محمد مجدي أفشة".

أضاف: "الفريق التونسي استحق ركلة جزاء، بعد ارتطام الكرة في يد إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، وهي غلطة الفار الوحيدة ومعها كرة أخرى كان المفترض أن يتم طرد لاعب الترجي فيها".

وأتم تصريحاته: "مخرجو المباراة كانوا من إسبانيا، وده دليل إن كلامنا بيتسمع ومؤثر، أنا مش عاوز أزعل جمهور الأهلي، ولكن على حكم الفار التدخل وإخطار الحكم بلمس الكرة ليد إمام عاشور واحتساب ركلة جزاء".

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