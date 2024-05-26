"أُصيب في محيط الاستاد".. سفير تونس بالقاهرة يزور مشجع الترجي بعد خضوعه لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

زار سفير تونس في القاهرة محمد بن يوسف، أحد مشجعي الترجي التونسي أحمد بن سليمان، قبل إجرائه عملية جراحية في ساقه، بعدما تعرض لحادث أليم، مساء أمس، في محيط ستاد القاهرة.

وذكرت الصحفة الرسمية لسفارة تونس في القاهرة، عبر موقع "فيسبوك"، أن رجل أعمال محب للترجي تكفل بمصاريف العملية و علاج المشجع.

كما حرص مسؤولو الترجي التونسي، على زيارة المشجع، عقب خروجه من غرفة العمليات، وتقدمهم رياض بنور نائب رئيس النادي.

وخسر الترجي التونسي من الأهلي، بهدف نظيف، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي أٌقيم أمس على ستاد القاهرة الدولي.

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