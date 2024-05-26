"حفل ونسبة مشاركة".. قرارين من الأهلي بعد تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إقامة حفل تكريم للفريق الأول لكرة القدم، عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا، للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إقامة احتفال خلال ساعات، على أن يتم الإعداد إلى احتفالية كبرى في ستاد مختار التتش.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم توثيق الإنجاز والأرقام القياسية في هذا الحفل، كما أن الإدارة كلفت خالد بيبو مدير الكرة، بإعداد كشف خاص بنسبة مشاركة كل لاعب في دوري الأبطال، تمهيدا لصرف مكافآت البطولة، دون انتظار وصول القيمة المالية من كاف.

وتوج الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الترجي التونسي مساء أمس، بهدف نظيف أحرزه رامي ربيعة.

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