الزمالك يستعيد أحمد فتوح في مواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستعيد الفريق الأول لنادي الزمالك أحمد فتوح، لاعب الفريق، في المواجهة المقبلة أمام الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك أمام الاتحاد السكندري، غدا الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وغاب أحمد فتوح، عن مواجهة الزمالك الماضية أمام مودرن فيوتشر، في بطولة الدوري المصري، بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

وعلم موقع "الخليج 365، أن أحمد فتوح سيعود للمشاركة مع الزمالك في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بعد تماثله للشفاء والانتهاء من خضوعه لبرنامج تأهيلي خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر، أن أحمد فتوح، عاد للتدريبات الجماعية أمس وشارك في المران البدني والفقرة الفنية لتتأكد جاهزيته للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

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