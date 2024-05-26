"لا أصدق ما يتم تداوله".. عدلي القيعي يتحدث عن الجوائز المالية للمشاركة في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على أن كل ما يتم تداوله حول المبالغ المالية التي سيحصل عليها الفريق مقابل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 غير صحيح، مشيراً إلى أنه لا يصدق المبالغ الضخمة التي يتم تداولها.

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على الترجي في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وقال القيعي في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "بالتأكيد بطولة كأس العالم في النسخة المقبلة، ستكون أقوى خاصة بعد زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة".

وأضاف: "بطولات كأس العالم السابقة كانت تشهد تفرقة لصالح بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية، لأنهما يأتيان لخوض مباراة نصف نهائي البطولة مباشرة، ولكن مع تطبيق نظام المجموعات لن يحدث ذلك، ولكن البطولة ستزداد صعوبة".

وتابع: "لم يتم الإعلان حتى الآن عن المبالغ المالية التي سيحصل عليها كل فريق مشارك في كأس العالم للأندية، ولا أصدق الأرقام المالية التي يتم تداولها حول المقابل المادي المحدد للمشاركين في البطولة".

واختتم القيعي تصريحاته: "في حال حصول الأهلي على المبالغ المالية الكبيرة التي يتم تداولها نظير المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ستختلف طريقة التعاقدات داخل النادي، وسيذهب الفريق إلى مستوى آخر من التعاقدات، ولكن في الوقت نفسه سترتفع أسعار اللاعبين".

ومن المقرر أن يشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بنسخته الجديدة، بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقياً بالبطولة.

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