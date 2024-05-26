"على خطى الزمالك".. ثلاثي الدوري المصري يهنئ الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أرسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، برقية تهنئة إلى النادي الأهلي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وحرص مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، على تهنئة النادي الأهلي، تقديراً لعمق العلاقات بين الناديين.

كما حرص مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، على توجيه التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وكتب مودرن فيوتشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يتقدم مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس، وأعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره العظيمة، على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا متمنين له المزيد من التوفيق".

وقام مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصلحي، بتوجيه التهنئة إلى النادي الأهلي بعد تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السكندري على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور تحمل شعار الناديين معلقاً عليها: "خالص التهاني القلبية من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى للنادى الأهلى وجماهيره ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب بمناسبة الفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا فى إنجاز كبير للنادي العريق والكرة المصرية بصفة عامة".

وكان الأهلي تمكن من حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وتوج الأهلي باللقب الثاني على التوالي له في البطولة، واللقب رقم 12 في تاريخه.

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