الدوري المصري.. التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي، المقرر له بعد قليل، ضمن مباريات الجولة 25، من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: محمود الجزار، عاصم صلاح، محمد بسيوني، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: سعيدو سمبوري، سيرجي اكا، أحمد النادري، كريم بامبو

خط الهجوم: ياو أنور، وأسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: أحمد صبحي، محمد عبد الغني، محمد فتحي، محمود قاعود، محمود سيد، عماد فتحي، محمد هلال، إبراهيم حسن، محمد عبداللطيف جريندو.

تشكيل الإسماعيلي

وفي المقابل، أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى – محمد نصر – محمد دسوقي – حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد عبدالسميع – هشام محمد – عمر الساعي.

خط الهجوم: محمد مخلوف – خالد النبريصي – إريك تراوري.

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