عودة فتوح.. جوميز يعلن قائمة الزمالك للسفر إلى الإسكندرية لمواجهة الاتحاد

ويلتقي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة مساء غد الإثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري .

محمد يوسف

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