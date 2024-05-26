شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 عاما.. هل يسير شوبير الابن على درب والده فى حماية عرين الأهلي بالسوبر الأفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمس، السبت، على حساب الترجي التونسي، وفوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية الأحد الماضي على حساب نهضة بركان المغربي باستاد القاهرة أيضاً، باتت الجماهير المصرية على موعد مع بطولة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

ولم يتحدد موعد السوبر الأفريقي بشكل رسمي، رغم وجود تقارير إعلامية تُشير إلى أنه سيكون يوم 25 يونيو المقبل.

جمهور الأهلي يترقب بطولة السوبر الأفريقي للفوز بها وحسمها لمواصلة سيطرته على البطولات المحلية والقارية، وكذلك رد اعتبارا عمره 30 عاماً، حينما فاز الزمالك بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي عام 1994.

وفي يوم 16 يناير 1994، توج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلى بهدف أحرزه أيمن منصور فى المباراة التي أٌقيمت بجنوب أفريقيا، وتحديداً فى جوهانسبرج، وحينها سارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، وفى كرة تباطأ فيها مدافعو الأهلى وتركوا أيمن منصور يتسلمها على حدود منطقة الجزاء، ليسدد صاروخاً على يسار أحمد شوبير، حارس الأهلى آنذاك، الذى لم يستطع التصدى لها، ليتوج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي الأول فى تاريخه.

الآن وبعد 30 عاماً، يتساءل كثير من جمهور الأهلي عن إمكانية مشاركة مصطفى شوبير حارس الأهلي فى السوبر الأفريقي المقبل ليدافع عرين القلعة الحمراء فى هذه البطولة على غرار والده أيوب الكرة المصرية أحمد شوبير.

مصطفى شوبير لعب دوراً محورياً فى تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمس، بعدما تألق فى المباريات حينما غاب محمد الشناوي الحارس الأساسي للإصابة.

ونجح مصطفى شوبير فى الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي بعد انتهاء مباراة الترجي، حيث لم يستقبل أى أهداف منذ حراسة عرين الأحمر في مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

وحافظ شوبير على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية، بدءا من مباراة شباب بلوزداد ثم ميدياما ويانج أفريكانز في دوري المجموعات ثم مباراتي سيمبا التنزاني في ربع النهائي ومباراتي مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي وأخيرا مباراتي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبات مصطفى شوبير مُرشح للإستمرار في الدفاع عن عرين الأهلي خلال الفترة المقبلة ومن ثم المشاركة في السوبر الأفريقي ليُعيد تجربة والده.

وضمن الاهلى مكاسب كثيرة بعدما توج المارد الاحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏في ‏تاريخه، ‏بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد ‏القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏ ‏

وتنتعش خزينة النادي الأهلي بـ 4 ملايين دولار بعد تتويج الفريق الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حصول الفريق المُتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو النادي الأهلي هذا الموسم، على 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف، وهو الترجي التونسي، على 2 مليون دولار.

وكان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر زيادة الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا اعتبارًا من الموسم الماضي، والذي شهد تتويج النادي الأهلي بالبطولة أيضًا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، وحصوله على 4 ملايين دولار حينها.

ومن المُقرر أن يرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجوائز المالية للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا إلى النادي الأهلي خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المُقرر أن يقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإرسال الجوائز المالية للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا إلى النادي الأهلي خلال الأسابيع القادمة.