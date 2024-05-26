شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة الإسماعيلى فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى NILE.

وجاء التشكيل على النحو التالى :



حراسة المرمى : حسن شاهين

خط الدفاع : محمود الجزار، عاصم صلاح، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو.

خط الوسط : سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، احمد النادرى، كريم بامبو.

خط الهجوم :ياو انور، اسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

أحمد صبحى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، محمود قاعود، محمود سيد، عماد فتحى، محمد هلال، ابراهيم حسن، جريندو.