شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي طلبة: هذه أسباب كثرة إصابات إمام عاشور وحسين الشحات فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدي طلبة، لاعب الاهلى والزمالك السابق، أن الثلاثي "حسين الشحات وإمام عاشور ومروان عطية" يحتاجون لتدريبات بدنية خاصة لاستعادة لياقتهم وقوتهم الجسمانية، مشيراً إلى أن الثلاثي يعانون بدنياً بشكل ملفت.

وقال مجدي طلبة، فى تصريحات ببرنامج الكلام المظبوط مع حتحوت، إن كثرة إصابات إمام عاشور تعود لعدم التدريب بدنياً بشكل جيد، ونفس الأمر لحسين الشحات، وهو ما دائماً ما يظهر عليهما فى الفترة الأخيرة.

وطالب مجدي طلبة الثنائى بضرورة التدريب جيداً من الناحية البدنية حتى لا يتعرضان للاصابة بشكل مكثف مثلما يحدث لهما مؤخرا.

كشف مجدي طلبة أن عصام بهيج نجم الزمالك السابق هو السبب فى رحيله عن القلعة البيضاء، وعدم الاستمرار فى ميت عقبة قائلا، "عصام بهيج لم يقم بإشراكي فى المباريات ودائماً ما كان يضعنى فى المدرجات وخارج قوائم المباريات بشكل فج".

وأضاف مجدي طلبة، أن محمود سعد لاعب الزمالك السابق كان مساعدا لعصام بهيج وحاول إقناعه باستمرارى فى الزمالك ومشاركتى فى المباريات، لكن عصام بهيج لم يستجب لكلام محمود سعد.

وأشار طلبة، فى تصريحات مع حتحوت، إلى أن عصام بهيج كان سيقتنع بقدراتي الفنية ومن ثم مشاركتي ومنحي فرصة لكن عندما عرف اني أهلاوي غير رأيه تماما الى أن رحلت عن القلعة البيضاء.

وضمن فريق الاهلى مكاسب كثيرة بعدما توج المارد الاحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والثانية عشرة ‏في ‏تاريخه، ‏بعدما نجح في تحقيق الفوز على الترجي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ‏على استاد ‏القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.‏

وتنتعش خزينة النادي الأهلي بـ 4 ملايين دولار بعد تتويج الفريق الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على حصول الفريق المُتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو النادي الأهلي هذا الموسم، على 4 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف، وهو الترجي التونسي، على 2 مليون دولار.

وكان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر زيادة الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا اعتبارًا من الموسم الماضي، والذي شهد تتويج النادي الأهلي بالبطولة أيضًا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، وحصوله على 4 ملايين دولار حينها.

ومن المُقرر أن يرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجوائز المالية للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا إلى النادي الأهلي خلال الأسابيع المقبلة.