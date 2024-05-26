شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريقا الأهلى والزمالك فى التأهل إلى السوبر الأفريقي، ليضرب القطبان موعدا ناريا على لقب السوبر الأفريقى بعد فوز كل منهما بالبطولة التي شارك بها أفريقياً. نرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك..

س: ما موعد مباراة الأهلى والزمالك في السوبر الأفريقى؟

ج: لم يتحدد موعد السوبر الأفريقي بشكل رسمي، رغم وجود تقارير إعلامية تُشير إلى أنه سيكون يوم 25 يونيو المقبل.

س: كيف تأهل الزمالك والأهلى لمباراة السوبر؟

ج: صعد الأهلى لمباراة السوبر بعد التغلب على الترجى التونسى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، بينما صعد الزمالك للمباراة بعد تغلبه على نهضة بركان المغربى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بهدف دون رد.

س: ما مكافأة الأهلى والزمالك من الفوز بدورى الأبطال والكونفدرالية؟

ج: يحصل الأهلي على مبلغ 4 ملايين دولار، ما يعادل 188 مليون جنيه، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفى المقابل، يحصل الزمالك على 2 مليون دولار، أى ما يعادل 94 مليون جنيه بعد التتويج بكأس الكونفدرالية.

س: كم مواجهة جمعت الأهلى والزمالك في السوبر الأفريقى؟

ج: النسخة التي تقام الشهر المقبل هي المرة الثانية التي يلتقي فيها عملاقا الكرة المصرية، إذ إنه فى سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك وحقق الأبيض اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف.

س: ما تاريخ مشاركة الأهلى والزمالك في السوبر الأفريقي؟

ج: شارك الزمالك من قبل في بطولة السوبر الأفريقي 5 مرات من قبل، وتعد النسخة المقبلة هي السادسة فى تاريخ النادى الأبيض، وفى المقابل شارك الأهلى 10 مرات من قبل.

س: كم لقب سوبر أفريقى حققه كل من الأهلى والزمالك؟

ج: حقق الزمالك لقب السوبر الأفريقى 4 مرات، بينما حققه الأهلى 8 مرات.