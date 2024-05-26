شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستدعى 9 لاعبين من الأهلى لمباراتى بوركينا وغينيا بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على استدعاء 9 لاعبين من النادى الأهلى لمعسكر الفراعنة المقبل استعداداً لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم 2026.

واللاعبون هم: محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومحمد هانى وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من 28 مايو الجارى بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.