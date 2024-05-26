شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب، فى إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - زياد كمال - محمد شحاتة - سيد عبد الله "نيمار" – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"..

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.