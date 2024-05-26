شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الإسماعيلى لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الاهلي بعد قليل، ضمن مباريات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى NILE.



التشكيل جاء على النحو التالى..

حارس مرمى .. محمد فوزي

الدفاع .. عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد دسوقي، حمدي النقاز.



الوسط ..محمد عبد السميع، هشام محمد، عمر الساعي، محمد مخلوف، تراوري.



الهجوم .. خالد النبريصي.



البدلاء.. أحمد عادل، حاتم سكر، محمد عمار، محمد حسن، عماد حمدي، باسم مرسي، أحمد الشيخ، مروان حمدي، وعبد الرحمن الدح.