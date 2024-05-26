7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، وعلى رأسها مواجهة مودرن فيوتشر والمصرى البورسعيدى والبنك الأهلى مع الإسماعيلى، وطلب الزمالك حكام أجانب فى المباريات الحاسمة بالدورى، بالاضافة إلى استطلاع رأى كولر فى الاهلى لرحيل عمرو السولية.

مودرن فيوتشر يصطدم بالمصرى الليلة فى الجولة 25 من الدورى

يلتقى مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب في تمام السابعة مساءا، ضمن مواجهات الأسبوع الـ25 من عمر الدورى المصرى الممتاز، فى مواجهة صعبة على الفريقين اللذين يبحثان عن الفوز للإستمرار في مناطحة الكبار حيث يحتل المصرى المركز الثانى برصيد 38 نقطة بينما يسكن فيوتشر المركز التاسع برصيد 31 نقطة

الأهلى يستطلع رأي كولر فى رحيل عمرو السولية نهاية الموسم

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الأيام المقبلة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور الفنية التي تخص الفريق، وفى مقدمتها مصير بعض اللاعبين وأبرزهم عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق.



البنك الأهلى يستضيف الإسماعيلى فى الأسبوع الـ25 بالدورى الممتاز

يحل فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، ضيفا ثقيلا على البنك الأهلى فى الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة، في مواجهة صعبة على الفريقين اللذين يسعيان للفوز لحصد النقاط الثلاث للدخول فى المنطقة الدافئة والابتعاد عن القاع.

5 محترفين فى القائمة النهائية لمنتخب مصر لمواجهتى بوركينا وغينيا بيساو

تأكد انضمام 5 لاعبين محترفين فى القائمة النهائية لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، استعداداً لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

الزمالك يجهز عرضا ماليا لتقديمه إلى بوطيب لحل أزمة إيقاف القيد

يجهز مسئولو نادى الزمالك، في الوقت الحالي، عرضاً مالياً لتقديمه إلى خالد بوطيب لاعب الفريق السابق لحل أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها النادى بسبب اللاعب المغربى.

علي الزيني ومروة عبدالعال يحصدان أول برونزية فى كأس العالم للتجديف بسويسرا

حقق المنتخب الوطني للتجديف البارلمبي ميدالية برونزية فى بطولة كأس العالم للتجديف الباارلمبي التى تقام بسويسرا فى الفترة من 24 الى 26 مايو الجارى.

الزمالك يدرس الاستعانة بالتحكيم الأجنبي فى مباريات الدوري الحاسمة

فتح مسئولو نادى الزمالك ملف الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها الفريق الكروي الأول خلال مشاركته ببطولة الدوري الممتاز، والتي تحدث عنها البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة مودرن فيوتشر فى الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري، حيث قال المدير الفني، "أحاول أن أكون هادئاً في تصريحاتي عقب المباريات، ولكن هناك ركلة جزاء غير محتسبة فى لقاء سموحة الماضي، وبعدما احتسبها الحكم تم إلغاؤها بقرار من حكم الفيديو، وفى لقاء مودرن فيوتشر الزمالك له ضربة جزاء واضحة لصالح مصطفى شلبي، ولابد أن تساعد تقنية الفيديو حكم اللقاء لتحقيق العدالة بين جميع الفرق".

