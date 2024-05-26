شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة المصرية تهيمن على عرش القارة الأفريقية فى كل الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الأهلى والزمالك السيطرة المصرية على الألقاب الأفريقية، سواء على صعيد كرة القدم أو ألعاب الصالات، خلال الموسم الحالى 2023 / 2024 على مستوى الرجال والسيدات.

حصد الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى بالفوز بنتيجة 1 /0 فى لقاء الإياب بالنهائى الذى أقيم باستاد القاهرة بحضور جماهيرى، وذلك بعد أيام قليلة من تتويج الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى بتسجيل هدف فى لقاء الإباب بعد انتهاء مباراة الذهاب بنتيجة 2 /1 للفريق المغربى.

فيما توج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب السوبر الأفريقى بمدينة وهران الجزائرية بالفوز على الزمالك بنتيجة 23/21 فى النهائى، ليتأهل إلى السوبر جلوب 2024 ويحتفظ باللقب.

كما نجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك فى الاحتفاظ بلقب البطولة الأفريقية للأندية ليحصد اللقب للمرة الثانية فى تاريخه بالفوز على الأهلى على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 3/2 فى نهائي بطولة أفريقيا على صالة الملك عبد الله الفيصل بالنادى الأهلى بفرع الجزيرة، ليتأهل إلى بطولة العالم لأول مرة فى التاريخ.

بينما استطاع فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى التتويج بلقب البطولة الأفريقية للمرة الـ 16 فى تاريخه على صالة الأهلى بالجزيرة، بعد الفوز على مولودية بوسالم التونسى 3/0 فى النهائى، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية.