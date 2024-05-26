حسام حسن يستقر على استدعاء 9 لاعبين من الأهلي لمعسكر منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة الكابتن حسام حسن، على استدعاء 9 لاعبين من الفريق الأول لكر القدم بالنادي الأهلي، لمعسكر الفراعنة المقبل استعداداً لمباراتيّ بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع"، اللاعبون هم: محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومحمد هانى وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور.

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من 28 مايو الجارى بسبب معسكر منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتيّ بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان منتخب مصر قد تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.