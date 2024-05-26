شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على الإسماعيلى 1 - 0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة البنك الأهلى والإسماعيلى، المقامة حاليا باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدورى المصرى، بتقدم البنك الأهلى بهدف نظيف سجله أسامة فيصل فى الدقيقة 45.

بدأ البنك الأهلى المباراة بتشكيل كالتالى : حراسة المرمى : حسن شاهين، خط الدفاع : محمود الجزار، عاصم صلاح، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو، خط الوسط : سعيدو سيمبورى، سيرجى اكا، احمد النادرى، كريم بامبو، خط الهجوم :ياو انور، أسامة فيصل.

بينما جاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: حارس مرمى .. محمد فوزي، والدفاع .. عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد دسوقي، حمدي النقاز، والوسط ..محمد عبد السميع، هشام محمد، عمر الساعي، محمد مخلوف، تراوري، والهجوم .. خالد النبريصي.

ويحتل الإسماعيلى المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة فى جدول الدورى، بينما يسكن البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.