شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يوجه رسالة للجماهير المصرية قبل أول ظهور رسمي مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة مهمة للجماهير المصرية قبل أول ظهور رسمي له مع المنتخب الوطني فى المعسكر المقبل، حيث يخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا فى تصفيات المونديال.

وقال حسام حسن، فى حوار أجراه مع الموقع الرسمي للفيفا، "أضع دائمًا الجماهير صوب عيني، وأعرف مدى عشق وحب الجماهير المصرية لكرة القدم، حيث إن هذه اللعبة تمثل الكثير لهم، وهى سبب كبير فى سعادتهم".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني، "شاهدنا أهمية الجماهير فى العديد من البطولات التي حققها المنتخب، وفرحة الجماهير فى الشوارع لا توصف، وسأبذل قصارى جهدى مع الجهاز واللاعبين لتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم".

وتابع حسام حسن، "هدفنا الأساسي هو التأهل لكأس العالم، سواء مع زيادة المنتخبات أو بدونها، ونبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك، الكرة فى أفريقيا لم تعد سهلة كما كنا فى الماضي، الجميع يتطور ويتقدم من الناحية الفنية والبدنية، ولكننا جاهزون".

واختتم تصريحاته قائلا، "بالنسبة لي، أمتلك جهازًا مميزًا، ولاعبين على مستوى عالٍ يقدّرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وسنعمل معًا بروح واحدة لإسعاد المصريين، والتواجد في المكان الطبيعي وسط الكبار".