شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: محمد صلاح نجم كبير ومؤثر.. وهدفى قيادة الفراعنة لمونديال 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن طموحاته مع الفراعنة قبل مباراتي بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات المونديال، وقال في حوار أجراه مع الموقع الرسمي للفيفا: "منتخب مصر من المنتخبات الكبيرة في القارة الأفريقية، والفريق صاحب الألقاب السبعة لبطولة كأس أمم أفريقيا، ويضم لاعبين كبار، وبالتعاون كجهاز فني ولاعبين نستطيع تحقيق طموحات الجماهير المصرية العاشقة للكرة، بالتأهل لكأس العالم والعودة للتتويج ببطولة أمم أفريقيا".

وأضاف المدير الفني للفراعنة، "خططي مع منتخب مصر هي بناء فريق قوي، يضم أكثر من لاعب مميز من مختلف الأعمار، وإعادة الروح والحماس للفريق وتحقيق الألقاب، وإسعاد الشعب المصري".

وأكد حسام حسن أن كل مدير فني يمتلك أسلوبًا وطريقة في اللعب، ولكن كل معسكر يكون له ظروفه الخاصة، نتعرض لغيابات كثيرة في كل معسكر، على سبيل المثال، فى المعسكر الماضى افتقدنا عددا كبيرا من نجوم الفريق، على رأسهم محمد صلاح أحد اللاعبين الكبار المُهمين والمؤثرين فى تشكيل الفراعنة، وكذلك أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي ومحمد الشناوي وآخرين يمثلون قوة ضاربة كبيرة تحدث فارق للمنتخب المصرى أمام المنافسين. وتابع حسام حسن، "من يجتهد يجني ثمار اجتهاده، وهذه رسالتي للاعبين من مختلف الأعمار، وفي الحقيقة أنا سعيد للغاية بجميع الألقاب التي حققتها خلال مسيرتي، رفقة زملائي والمدربين السابقين سواء في الأهلي أو الزمالك أو المنتخب، وسعيد أيضًا بحب الجماهير وتقديرهم لي في كل مكان أتواجد به".

وأتم تصريحاته، "طموحي هو تحقيق الألقاب مع منتخب مصر، وعودته لمنصات التتويج، وبناء جيل يضم لاعبين كثيرين. وتدريبي لمنتخب مصر هو حلم، مثلما يحلم كل لاعب بارتداء قميص المنتخب، وبالتالي تدريب المنتخب أمر رائع لأي مدير فني ،وشرف كبير لي، وأتمنى رد جزء صغير لبلدي ولهذا الشعب".