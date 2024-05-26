نابولي يتعثر أمام ليتشي في ختام الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل نابولي مع ليتشي سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) من مسابقة الدوري الإيطالي.

ووصل نابولي إلى النقطة رقم 53 في ختام مسابقة الدوري الإيطالي، ليتخطي تورينو بفارق الأهداف.

فيما ختم أتالانتا موسمه في المركز الرابع في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على تورينو بثلاث أهداف نظيفة، حيث وصل أتالانتا إلى 69 نقطة، ليهبط بولونيا إلى المركز الخامس برصيد 68 نقطة بعد سقوطه أمام جنوى بهدفين نظيفين.

تأهل الخماسي إنتر ميلان بطل الدوري، وإي سي ميلان الوصيف، ويوفنتوس ثالثا، وأتالانتا الرابع، خلفه بولونيا خامسا إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تصعد خمس فرق من الكالتشيو إلى دوري الأبطال، فيما يتأهل روما إلى الدوري الأوروبي، ومعه لاتسيو.

