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أتالانتا يقسو على تورينو بثلاثية في الكالتشيو

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا الفوز على نظيره تورينو بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من "الكالتشيو" لهذا الموسم 2023/2024.

تقدم جيانلوكا سكاماكا بالهدف الأول في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف زميله اللاعب أديمولا لوكمان في الدقيقة 43.

وسجل ماريو باشاليتش الهدف الثالث في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز أتالانتا بنتيجة 3/0.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 69 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسم، بينما يأتي تورينو في المركز التاسع بـ 53 نقطة.

الجدير بالذكر أن إنتر ميلان حقق لقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم، وذلك قبل نهاية المسابقة بعدة أسابيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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