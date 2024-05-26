بعد رحيل تشافي.. تشكيل برشلونة أمام أشبيلية بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفا ثقيلا على إشبيلية مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة بالدوري الإسباني لموسم 2023-2024.
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ويخوض النادي الكتالوني المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.
خط الدفاع: جول كوندي، إينجو مارتينيز، باو كوبارسي، جواو كانسيلو.
خط الوسط: أندرياس كريستنسن، بيدري، جوندوجان، فيرمين لوبيز.
خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.
دكة بدلاء البارسا: رونالد أراوخو، فيران توريس، رافينها، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، أوريول روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.