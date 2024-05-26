المصري البورسعيدي يتعادل مع فيوتشر في الدوري

تعادل الفريق الكروي الأول بنادي المصرى البورسعيدى مع نظيره مودرن فيوتشر سلبيًا دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما بمسابقة الدوري المصري.

وخيم التعادل السلبي على مباراة المصري ضد نظيره فيوتشر والتي جمعتهما مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ25 لدورى نايل.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، بعدما جاءت أحداثه متوسطة المستوى حيث لم تسنح الفرصة لأي فريق لتهديد المرمى.

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وشهد الشوط الثانى من المباراة اشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه ميدو جابر صانع ألعاب المصرى بعد إدعائه الإصابة داخل منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: محمود شعبان – محمود رزق – علي الفيل – جوناثان نجويم.

الوسط: عمرو السيسي – أيموراني حساني – محمد صادق – محمد فاروق – علي زعزع.

الهجوم: أحمد عاطف.

فيما جاء تشكيل المصرى على النحو التالى:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد دبش – حسين السيد.

الوسط: معتز زدام – أمادو با – ميدو جابر – سمير فكري – فخر الدين بن يوسف.

الهجوم: صلاح محسن.