ترتيب الدوري بعد تعادل الإسماعيلي والمصري البورسعيدي

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد التعادل الذي حققه فريق الإسماعيلي مع البنك الاهلي، والمصري البورسعيدي أمام فيوتشر.

وتعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيره مودرن فيوتشر سلبيًا دون أهداف، مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الـ25 لدورى نايل.

كما تعادل فريق الإسماعيلي مع نظيره البنك الاهلي بهدفين لمثلهما فى المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ25 بالدوري المصري.

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وسجل فريقي البنك الاهلي أسامة فيصل فى الدقيقة 45، وياو أنور الهدف الثاني في الدقيقة 75.

بينما أحرز هدفي الإسماعيلي اللاعب ايريك تراوري، وعمر الساعي في الدقيقة 80.

كما سقط فريق بلدية المحلة أمام نظيره طلائع الجيش في الجولة ذاتها، بهدف لمثله.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 50 نقطة.

2- المصري البورسعيدي 39.

3- زد إف سي 37.

4- الاتحاد السكندري 36.

5- إنبي 36.

6- سموحة 35.

7- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة.

8- الاهلي 34.

9- طلائع الجيش33.

10- مودرن فيوتشر 31 نقطة.

11- الجونة 30.

12- الإسماعيلي 27نقطة.

13- الزمالك 25.

14- البنك الأهلي 22.

15- بلدية المحلة 22.

16- فاركو 20.

17- المقاولون العرب 16.

18- الداخلية 12.

ترتيب هدافي الدوري المصري

1- حسام أشرف (بلدية المحلة): 12 هدفًا.

2- مابولولو (الاتحاد السكندري): 10 أهداف.

3- أحمد بلحاج (سيراميكا كليوباترا)، مصطفى زيكو (زد)، فيستون مايلي (بيراميدز)، ياو أنور (البنك الاهلي): 8.

4- أحمد سيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن وصديق أوجولا (سموحة)، كريم بامبو (البنك الأهلي)، محمد سالم (المقاولون العرب)، ميدو جابر (المصري): 7.

5- بنجامين بواتينج (الاتحاد السكندري)، أحمد قندوسي وأحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا): – 6 أهداف.