هشام يكن: انضمام سام مرسي إلى منتخب مصر مهماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أهمية انضمام المحترف المصري سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، إلى معسكر منتخب مصر المقبل، لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال يكن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سام مرسي مطلوب وجوده مع منتخب مصر، نظرا إلى أنه في أوروبا لسنوات عدة، ومع المستوى الذي يقدمه حاليا".

وأضاف: "نوعية المنافسة التي يخوضها سام أقوى وستفيد المنتخب، كما أن سنه ليس عائقا".

وقاد سام مرسي فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب "التشامبيون شيب"، ليصبح أول مصري يحقق هذا الإنجاز وهو قائدا للفريق

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