"تتويج الأهلي والعين".. 6 نهائيات في 3 قارات مختلفة (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيم أمس السبت العديد من المباريات الحاسمة حول العالم، حيث أقيمت 6 نهائيات في 6 دول مختلفة، داخل 3 قارات.

نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأبرز المباريات النهائية التي أقيمت أمس السبت، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي أقيم بين الأهلي والترجي التونسي على ستاد "القاهرة الدولي"، وانتهى بفوز المارد الأحمر بنتيجة هدف دون مقابل، ليتوج باللقب بالنتيجة ذاتها بمجموع المباراتين.

نهائي دوري أبطال آسيا

وبخلاف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كان هناك نهائي قاري أخر، ولكن هذه المرة داخل القارة الصفراء، حيث تمكن فريق العين الإماراتي من حصد لقب دوري أبطال آسيا بعد الفوز على فريق يوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري الأبطال، في اللقاء الذي انتهى لصالح الزعيم الإماراتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "نيسان" باليابان، انتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح فريق يوكوهاما الياباني، ليحسم العين اللقب بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع المباراتين.

نهائي دوري أبطال أوروبا للكرة النسائية

وعلى صعيد الكرة النسائية، تمكن فريق برشلونة الإسباني من تحقيق الفوز على حساب فريق ليون الفرنسي، في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، على ستاد "سان ماميس" بمدينة بلباو الإسباني، وانتهى لصالح برشلونة بنتيجة هدفين دون مقابل.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وبجانب البطولات القارية، أقيمت ثلاثة نهائيات أخرى في ثلاثة دول مختلفة في قارة أوروبا، أهمها إقامة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والذي جمع بين مان سيتي ومانشستر يونايتد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس على ملعب "ويمبلي" بلندن، وانتهى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد لصالح مانشستر يونايتد.

وبذلك نجح فريق مانشستر يونايتد من حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، للمرة الـ 13 في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

نهائي كأس فرنسا

وفي نهائي كأس فرنسا، تمكن فريق باريس سان جيرمان من حصد لقب البطولة، بعد الفوز على ليون بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس على ستاد "بيار موروا".

نهائي كأس ألمانيا

واختتمت المباريات النهائية أمس السبت، بمباراة نهائي كأس ألمانيا، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "أولمبيك برلين" بألمانيا، وانتهى بفوز فريق باير ليفركوزن بهدف دون مقابل.