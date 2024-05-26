"بصورة نشرها تركي آل الشيخ".. إبراهيم فايق يستضيف كولر في أولى حلقات برنامجه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، صورة عبر صفحته بمنصة فيسبوك، اليوم الأحد يظهر بها مقدم البرامج إبراهيم فايق والمدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر دون الكشف عن تفاصيل.

وتتزامن الصورة مع انطلاقة إبراهيم فايق الجديدة عبر فضائية MBC2.

ونشر تركي آل الشيخ، صورة أخرى تجمعه بإبراهيم فايق، عبر صفحته عبر المنصة ذاتها، مُذيلاً إياها بتعليق:"بالتوفيق ياهيما في الحلقه الأولى للبرنامج الساعه ١١ على mbc٢ مصر وأكيد هتكون مميزه وقوية".

وكان المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر قد توّج مساء يوم أمس السبت بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي.

وكشف إبراهيم فايق عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" تفاصيل برنامجه مؤخرًا بتدوينة جاءت:"بسم الله وعلى بركة الله، الكورة مع فايق من الجمعة للثلاثاء الساعة 11 مساء على MBC MASR 2، برعاية موسم الرياض، السهرة معاكم أحلى".



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