تعرف مواعيد برنامج إبراهيم فايق الجديد والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يعود الإعلامي إبراهيم فايق للظهور مرة أخرى ولكن هذه المرة عبر فضائية MBC2 ببرنامج "الكرة مع فايق".

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول لإبراهيم فايق بحلقة مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تكون أيام عرض البرنامج من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الحادية عشر مساءً.

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قد نشر صورة عبر صفحته بمنصة فيسبوك، اليوم الأحد يظهر بها مقدم البرامج إبراهيم فايق والمدير الفني للأهلي السويسري مارسيل كولر دون الكشف عن تفاصيل.

وهو ما تم تفسيره بأن الحلقة الأولى لإبراهيم فايق في برنامجه الجديد سيكون ضيفه بها كولر.

المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر كان قد توّج مساء يوم أمس السبت بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره الترجي التونسي.

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