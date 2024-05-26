الكرة_مع_فايق يتصدر تريند إكس قبل حلقته الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تصدر وسم #الكرة_مع_فايق تريند منصة إكس بالتزامن مع الحلقة الأولى من برنامج الإعلامي إبراهيم فايق.

وسيعود الإعلامي إبراهيم فايق للظهور مرة أخرى ولكن هذه المرة عبر فضائية MBC2 ببرنامج "الكرة مع فايق".

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قد ألمح للضيف الأولى من البرنامج بنشر صورة لإبراهيم فايق رفقة المدير الفني للأهلي مارسيل كولر.

وهو ما تم تفسيره بأن الحلقة الأولى لإبراهيم فايق في برنامجه الجديد سيكون ضيفه بها كولر.

ومن المقرر أن تكون أيام عرض البرنامج من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الحادية عشر مساءً.

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