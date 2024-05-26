9 صور لنجوم الأهلي في عزاء شقيق هاني أبو ريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تصوير - نادر نبيل:

حرص عدد من نجوم النادي الأهلي على تقديم واجب العزاء في وفاة عصام أبو ريدة شقيق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق، مساء اليوم الأحد بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وشهد العزاء حضور سيد عبد الحفيظ وحسام غالي، بالإضافة إلى طارق قنديل وإبراهيم المنيسي.

الجدير بالذكر، توفي المهندس عصام أبو ريدة يوم الخميس الماضي 23 مايو 2024.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الأسبق وفاة عصام أبو ريدة، ونشر عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله المهندس عصام أبو ريدة شقيق المهندس هاني أبو ريدة".

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