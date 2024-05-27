شكرا لقرائتكم خبر أساطير الملاكمة يتأهبون لنزال «5VS5» بالمملكة أرينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد العاصمة الرياض السبت المقبل حدثا بارزا ضمن فعاليات «موسم الرياض»؛ حيث يقام نزال الملاكمة الشهير «5VS5» في «المملكة أرينا».

ويشارك في النزال مجموعة من أبرز أبطال الملاكمة العالميين؛ من بينهم الروسي ديمتري بيفول، حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية «فئة السوبر» للوزن الخفيف الثقيل منذ 2017، والبريطاني حمزة شيراز بطل العالم للكومنولث والحاصل على لقب «WBC» الفضي، والأمريكي أوستن ويليامز الذي كان المصنف الأول في فريق الولايات المتحدة الأمريكية من فئة الهواة.

كما يشارك أيضا الليبي مالك زناد بطل القارات لمنطقة البحر المتوسط في رابطة الملاكمة العالمية، والصيني تشانغ زيلي المصنف كثالث أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بالعالم.