شكرا لقرائتكم خبر أمير الجوف: همة الأبطال صعدت بالعروبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، خلال استقباله في مكتبه، أمس، أعضاء مجلس إدارة نادي العروبة، وإداريي وفنيي ولاعبي النادي، بمناسبة صعود فريق كرة القدم لدوري روشن للمحترفين، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مريح المريح.

في بداية اللقاء، نوه أمير المنطقة بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه فريق نادي العروبة، الذي يعكس التخطيط الأمثل للتطور الرياضي بالمنطقة.

مؤكدا عزيمة وهمة الأبطال في الطاقم الإداري والفني واللاعبين. إن ما تحقق من إنجاز يعد فخرا وامتدادا لما تحقق للمنطقة من نجاحات في الجانب الرياضي، مقدما شكره لوزير الرياضة على دعم الوزارة المتواصل للقطاع الرياضي بالمنطقة.