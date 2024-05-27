شكرا لقرائتكم خبر تتويج الهلال بكأس بطولة « 3 × 3 » لكرة السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، نادي الهلال بكأس بطولة «3 × 3» لكرة السلة، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الأهلي بنتيجة «21-17» في اللقاء الذي أقيم أمس على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة، وأقيمت على مدار ثلاثة أيام بمشاركة «8» أندية هي: «الأهلي - النصر - أبها - أحد - الهلال - السلام - الخويلدية - الأنصار».

كما توج نادي الفيصلي ببطولة السيدات «3 × 3» بعد فوزهم على سيدات الأهلي بنتيجة «20-12» في البطولة التي شهدت مشاركة «8» أندية هي: «الهلال - العلا - جدة يونايتد - القادسية - الأهلي - الفيصلي - الاتحاد - النصر».

وحقق شباب الأهلي بطولة دوري الشباب «3 × 3» بعد فوزه في المباراة النهائية على الخليج بنتيجة «21-14»، بمشاركة «12» ناديًا هي: «الأهلي - الخويلدية - السلام - الهلال - الخليج - النور - أحد - الأنصار - الاتحاد - مضر - الفتح - النصر».

من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي، الأنديةَ الفائزة بالبطولات، مشيدا بالمستويات الفنية والتنافس القوي الذي شهدته البطولة، متمنيا لبقية الأندية التوفيقَ في البطولات القادمة، ومثمنا لفرع وزارة الرياضة بالمدينة المنورة تعاونَه المستمر مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وللجنة «3 × 3»، وحكام البطولة، جهودهم في إنجاح البطولة من جميع الجوانب.