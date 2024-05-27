شكرا لقرائتكم خبر الطائي والأخدود .. صراع شرس للابتعاد عن شبح الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسدل الستار مساء اليوم على منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم في موسمه الرياضي الحالي، بعدما بلغت الإثارة مداها في تفاصيلها وحساباتها وبعد أن حسم فريق الهلال لقب الدوري قبل عدة جولات، في المقابل باتت المقاعد الأولى من نصيب فريقي النصر والأهلي اللذين سيشاركان إلى جانب فريق الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب أيضا احتدام الصراع بين فريقي التعاون والاتحاد للظفر بمقعد دوري أبطال آسيا 2.

وسيشهد اليوم إقامة 9 لقاءات لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري، ستقام جميعها في وقت واحد وبالتحديد عند التاسعة مساء.

كما ستشهد الجولة الأخيرة تسمية الفريقين الهابطين المرافقين مع فريق الحزم إلى دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم الموسم المقبل، وسط احتدام المنافسة بين رباعي القاع بحثا عن دائرة البقاء وعدم رفع الراية البيضاء في ظل التقارب النقطي ومع العديد من الاحتمالات المعقدة التي تهدد مصير أندية الأخدود والطائي وأبها والرياض.

وتتجه الأنظار إلى حائل حينما يستضيف الطائي نظيره الأخدود على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في واحدة من أهم لقاءات الجولة وسط حالة من الترقب والقلق والتوتر ومخاوف كبيرة لدى جماهير الفريقين اللذين يخوضان النزال الأصعب هذا الموسم سعيا إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والهروب من شبح الهبوط باعتبارهما هم الأقرب حسابيا علاوة على النظر إلى ما ستسفر عنه مواجهة الحزم مع أبها في الرس، ومواجهة الخليج مع الرياض في الدمام، حيث يخشى الطائي الهبوط بعد ثلاثة مواسم في دوري المحترفين، فيما يخشى الأخدود الهبوط عقب موسم واحد في الدوري.

من مواجهة الطائي والأخدود:

* تعتبر مواجهة اليوم هي الثانية للطرفين على صعيد دوري المحترفين.

* لقاء الدور الأول كان لمصلحة الأخدود بنتيجة (1 ــ 0).

* الطائي يحتل المرتبة السادسة عشرة برصيد 31 نقطة.

* يحتل الأخدود المرتبة السابعة عشرة برصيد 30 نقطة.

* آمال البقاء لدى الطائي أو الأخدود، مرهونة بتعثر «الرياض أو أبها».

* الطائي خسر مواجهته الأخيرة أمام الهلال بنتيجة (3 ــ 1).

* الأخدود تعادل أخيرا مع نظيره الوحدة بنتيجة (1 ــ 1).

* مدرب فريق الطائي، الأورغوياني ليوناردو راموس.

* مدرب فريق الأخدود، الجزائري نور الدين بن زكري.

