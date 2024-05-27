الأهلي المصري الأكثر تتويجا بدوري أبطال أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الأهلي المصري بسط نفوذه على كرة القدم في القارة السمراء، واستمر في التحليق بعيدا في صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا، بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه.

وتوج الأهلي السبت بلقب دوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخه، عقب فوزه 1 / صفر على الترجي التونسي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور النهائي للبطولة، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في أفريقيا، ويرد اعتباره من خسارته أمام منافسه في نهائي نسخة المسابقة عام 2018.

وتعادل الأهلي بدون أهداف ذهابا في تونس، قبل أن يفوز في لقاء العودة بالقاهرة بهدف سجله التوجولي روجيه أهولو لاعب الترجي، بالخطأ في مرماه، ليصبح ثاني لاعب يحرز للفريق المصري هدفا عكسيا في نهائي دوري الأبطال، بعد جمال الثعلب مدافع الهلال السوداني في نهائي نسخة 1987.

وفاز الأهلي، الذي شارك في النهائي للموسم الخامس على التوالي، بلقبه الرابع من آخر 5 نسخ لدوري الأبطال، بعدما أحرز كأس البطولة أيضا أعوام 2020 و2021 و2023 فيما خسر نهائي نسخة 2022، متفوقا على إنجاز الجيل الذهبي الذي قاده المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، وفاز معه بالبطولة أعوام 2005 و2006 و2008 وخسر نهائي 2007.

وعقب تمكنه من التتويج باللقب دون خسارة، عادل الأهلي رقمه القياسي السابق الذي حققه عام 2005، حينما توج باللقب دون هزيمة أيضا.

ومنح الأهلي بلاده لقبها الـ18 في دوري الأبطال، لتعزز مصر رقمها القياسي كأكثر الدول فوزا بالبطولة، بفارق 11 لقبا أمام أقرب ملاحقيها المغرب، الذي فازت أنديته بالبطولة 7 مرات.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2025، التي تقام لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة، كما ضرب موعدا ناريا مع غريمه التقليدي الزمالك المصري في كأس السوبر الأفريقي، بعد فوز الفريق الأبيض بلقب كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) هذا العام للمرة الثانية في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي.