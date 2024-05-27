ساوثهامبتون ينجح بخطف تذكرة العبور إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

ضمن ساوثهامبتون تواجده في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم القادم وذلك بعدما تغلب على ليدز يونايتد (1-0) على ملعب ويمبلي في نهائي المحلق المؤهل للـ"بريميرليغ".



وسجل الهدف الوحيد آدام أرمسترونغ 24، ليكون فريق المدرب روسيل مارتين آخر الصاعدين إلى الموسم القادم من الـ"بريميرليغ" وذلك بعد الصعود المباشر لليستر سيتي بطل دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" وإيبسويتش تاون الوصيف.



وكان ساوثهامبتون الذي حقق لقب كأس إنجلترا عام 1976، سقط بعد 11 عاماً أمضاها بين أندية النخبة.



ويأمل النادي في أن تكون هذه العودة التي احتفل فيها بحضور نحو 35 ألف مشجعٍ في ملعب ويمبلي الشهير، بمثابة مقدّمةٍ لبقاءٍ طويلٍ جديدٍ في الدوري الممتاز.



وسيبقى ليدز الذي رافق ساوثهامبتون إلى الـ"تشامبيونشيب" في الموسم الماضي، موسماً جديداً في المستوى الثاني، علماً بأنه حلّ ثالثاً في الترتيب العام خلف إيبسويتش تاون بست نقاط، ومتقدماً على ساوثهامبتون الرابع ثلاث نقاط.

(بي إن سبورت)