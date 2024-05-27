القصة انتهت.. ريال مدريد يعلن موعد صفقة القرن مع مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى ريال مدريد جاهدا إلى أن يكون التوقيع مع مبابي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، لكن التقديم قد يتأجل لبعد اليورو، إذا تعذر حصول الميرنجي على موافقة باريس سان جيرمان الذي يرتبط معه اللاعب بعقد حتى 30 من نفس الشهر.

وكان النجم الفرنسي مبابي أعلن رحيله عن باريس بنهاية الموسم منذ أسابيع عديدة، وذكرت الكثير من التقارير أنه سيوقع مجانا مع ريال مدريد.

ريال مدريد يعلن موعد صفقة القرن مع مبابي

وأكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية ، إن نادي ريال مدريد يجهز تقديما استثنائيًا لهداف فرنسا، مبابي، سواء حدث ذلك في يونيو أو يوليو المقبلين.

وأشارت إلى أن تقديم مبابي سيكون مثل الاحتفال بلقب جديد، ويتخذ ريال مدريد التقديم الخاص بكريستيانو رونالدو في عام 2009 كمثال لما سيحدث مع النجم الفرنسي.

ريال مدريد يستعد لحفل عالمي لتقديم صفقة مبابي

يعمل ريال مدريد بكل قوة من أجل الاستعداد لوصول الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان مبابي أعلن رحيله عن باريس بنهاية الموسم منذ أسابيع عديدة، وذكرت الكثير من التقارير أنه سيوقع مجانا مع ريال مدريد.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، إن ريال مدريد يجهز تقديما استثنائيًا لمبابي، سواء حدث ذلك في يونيو أو يوليو.

وأشارت إلى أن تقديم مبابي سيكون مثل الاحتفال بلقب جديد، ويتخذ ريال مدريد التقديم الخاص بكريستيانو رونالدو في عام 2009 كمثال لما سيحدث مع النجم الفرنسي.

وأوضحت أن الاستقبال التاريخي لدييجو مارادونا في ملعب سان باولو عام 1984 شهد وجود 80 ألف مشجع، بينما تفوق عليه وصول رونالدو إلى ريال مدريد بحضور 85 ألف مشجع.

وكشفت أن الرسائل المباشرة التي قالها إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، إلى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، خلال لقائهما الأخير بشأن مشاركة مبابي في الأولمبياد، لم تنجح، حيث يتمسك الميرنجي بموقفه الرافض لذهاب اللاعب إلى الألعاب الأولمبية.

وذكرت أن مبابي يتواجد مع ريال مدريد في جولة الولايات المتحدة، إذا لم يصل منتخب فرنسا إلى نصف نهائي اليورو.

لكن إذا وصل الديوك إلى الدور نصف النهائي، فإن أول مباراة لمبابي مع ريال مدريد ستكون يوم 14 أغسطس في السوبر الأوروبي، إذا فاز الميرنجي بلقب دوري أبطال أوروبا ضد بورسيا دورتموند.