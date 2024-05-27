ما هي الأندية الصاعدة إلى البريميرليج 2024/ 2025؟

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الثنائي، ليستر سيتي وإبسويتش تاون إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 بصورة مباشرة بعد حسم المركزين الأول والثاني.

أما عبر الملحق، فوصل ليدز وساوثامبتون للمباراة النهائية ليفوز الأخير بهدف نظيف ويعود إلى دوري الأضواء والشهرة، ويشارك في منافسات البريمييرليج 2025.

كانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد أعلنت موعد انطلاق موسم 2024-2025، ليكون يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، لمنح اللاعبين أكبر فرصة للراحة.

موعد إنطلاق الدورى الانجليزى الممتاز 2024-2025

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي موعد انطلاق موسم 2024-2025، يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، لمنح اللاعبين أكبر فرصة للراحة، خصوصًا في ظل ازدحام فترة الصيف ببطولات (كأس الأمم الأوروبية، كوبا أمريكا، دورة الألعاب الأولمبية).

ووضعت الرابطة الإنجليزية موعدًا محددًا لنهاية الموسم المقبل من دوري بريميرليج الممتاز، حيث سيكون يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025.

يذكر ان بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تحظى بأهمية ومتابعة كبيرة من ملايين محبي كرة القدم حول العالم، كونها تعتبر المسابقة الكروية الأشرس و الأقوى عالمياً، نظرًا لحجم المنافسة الشرسة بين الفرق وقوة المباريات، من أول لقاء حتى صافرة نهاية المسابقة.

وما يدل على ذلك، نسخة الموسم الأخير من مسابقة البريميرليج (2023-2024)، وقوة وحجم المنافسة الشرسة في البطولة، حيث ظل الصراع قائمًا على اللقب بين الثنائي مانشستر سيتي وآرسنال حتى ختام الجولة الأخيرة.