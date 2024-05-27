ساوثهامبتون يعود سريعاً إلى مسابقة البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد ساوثهامبتون لخوض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025، وذلك بعد فوزه على ليدز يونايتد، بهدف دون رد، أمس الأحد.

وخاض ساوثهامبتون، الملحق المؤهل بعد احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب دوري التشامبيونشيب، ليشارك به رفقة ليدز ووست بروميتش ونوريتش سيتي.

ساوثهامبتون ثالث الصاعدين للبريميرليج الموسم القادم

وبهذه النتيجة أصبح ساوثهامبتون، ثالث العائدين للبريميرليج بعد صعود ليستر سيتي وإبسويتش تاون بشكل مباشر عقب احتلالهما المركزين الأول والثاني في ترتيب "التشامبيونشيب".

ونجح ساوثهامبتون في العودة للدوري الممتاز بعد عام واحد على هبوطه للدرجة الأدنى، ليحرم ليدز يونايتد من الظهور مجددا في البريميرليج، إذ يتحتم عليه المحاولة من جديد في الموسم القادم.

وسيعوض الثلاثي الصاعد، كلا من لوتون تاون وبيرنلي وشيفيلد يونايتد، الذين هبطوا من البريميرليج بنهاية الموسم.

ما هي الأندية الصاعدة إلى البريميرليج 2024/ 2025؟

تأهل الثنائي، ليستر سيتي وإبسويتش تاون إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 بصورة مباشرة بعد حسم المركزين الأول والثاني.

أما عبر الملحق، فوصل ليدز وساوثامبتون للمباراة النهائية ليفوز الأخير بهدف نظيف ويعود إلى دوري الأضواء والشهرة، ويشارك في منافسات البريمييرليج 2025.

كانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد أعلنت موعد انطلاق موسم 2024-2025، ليكون يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، لمنح اللاعبين أكبر فرصة للراحة.

موعد إنطلاق الدورى الانجليزى الممتاز 2024-2025

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي موعد انطلاق موسم 2024-2025، يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، لمنح اللاعبين أكبر فرصة للراحة، خصوصًا في ظل ازدحام فترة الصيف ببطولات (كأس الأمم الأوروبية، كوبا أمريكا، دورة الألعاب الأولمبية).

ووضعت الرابطة الإنجليزية موعدًا محددًا لنهاية الموسم المقبل من دوري بريميرليج الممتاز، حيث سيكون يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025.

يذكر ان بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تحظى بأهمية ومتابعة كبيرة من ملايين محبي كرة القدم حول العالم، كونها تعتبر المسابقة الكروية الأشرس و الأقوى عالمياً، نظرًا لحجم المنافسة الشرسة بين الفرق وقوة المباريات، من أول لقاء حتى صافرة نهاية المسابقة.

وما يدل على ذلك، نسخة الموسم الأخير من مسابقة البريميرليج (2023-2024)، وقوة وحجم المنافسة الشرسة في البطولة، حيث ظل الصراع قائمًا على اللقب بين الثنائي مانشستر سيتي وآرسنال حتى ختام الجولة الأخيرة.