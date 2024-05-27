صدمة لـ تشيلسي.. الهلال السعودي يقدم عرضاً فلكياً لضم رافاييل لياو

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهلال السعودي لتقديم عرضا ضخما من أجل ضم رافاييل لياو، مهاجم إيه سي ميلان، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ميركاتو صيف 2024.

وينافس الهلال السعودي نظيره تشيلسي بقوة لحسم صفقة النجم البرتغالي، بينما يجد البلوز صعوبة كبيرة في مفاوضاته مع اللاعب، حيث بلغ العرض المقدم من زعيم آسيا نحو 85 مليون جنيه إسترليني.

ويقود أنطونيو لياو والد اللاعب المفاوضات بنفسه، حيث سيتواجد في المملكة العربية السعودية بنهاية هذا الأسبوع الجاري، للحديث عن صفقة محتملة مع إدارة الهلال السعودي، حسب صحيفة “O Jogo” البرتغالية.

ووفقا للصحيفة البرتغالية، فإن جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، وافق على التعاقد مع لياو من أجل تدعيم هجوم الفريق وتحقيق إنجاز غير مسبوق لناد عربي على مستوى كأس العالم للأندية.

ويعد رافاييل لياو هو النجم الأول لكتيبة ميلان، حيث سجل 14 هدفا وصنع مثلها في 40 مباراة خاضها بمختلف مسابقات موسم 2023-2024.

موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي

يلتقي الهلال مع الوحدة غدًا الإثنين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يستعد الهلال لمواجهة الوحدة في بروفة أخيرة قبل مواجهته النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة المقبلة.

فيما يدخل الوحدة المباراة بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة أمام الهلال بعدما لم يذق طعم الانتصار سوى في مباراتين من أصل 10 مواجهات.

ويأتي الهلال في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 93 نقطة، وتوج بلقب البطولة فيما يأتي الوحدة في المركز الثالث ويملك في رصيده 36 نقطة.

موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

تبدأ مباراة الهلال والوحدة في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والقاهرة، العاشرة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة عبر قنوات SSC HD، ومسابقة الدوري السعودي.

موسوعة جينيس تكرم الهلال السعودي

قامت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتكرم نادي الهلال السعودي بعد كسر رقم قياسي عالمي بتحقيق 34 فوز متتالي، دون أي هزيمة، ليحقق رقمًا عالميًا غير مسبوقًا.

وجاء تكريم نادي الهلال خلال مراسم الاحتفال بالتتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن " للموسم الجاري 2023 – 2024.

وأقام نادي الهلال السعودي مراسم التتويج بالدوري في ملكة المملكة آرينا بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور جماهيري كبير وتواجد رئيس النادي فهد بن نافل وجميع نجوم الفريق والأجهزة الفنية والإدارية.