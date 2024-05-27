هاني رمزي: أخر عشر دقائق من لقاء الأهلي والترجي كانت صعبة.. وكولر له دور كبير في التتويج

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق سعادته بتتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن جمهور الاهلي لا يشبع من التتويج بالألقاب، وما يساعد على ذلك تاريخ النادي ومجلس الإدارة واللاعبين المميزين.

إقرأ أيضًا..

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "النادي الأهلي بذل مجهودًا كبيرًا بقيادة محمود الخطيب، ومعه أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي من أجل الخروج بشكل رائع للنهائي الإفريقي، ونتمنى حصد المزيد من البطولات، وشخصية النادي الأهلي تم بنائها منذ عقود طويلة".

وأضاف: "الأهلي لديه شخصية استثنائية تشبه ريال مدريد الإسباني، والفريق سوف يشارك في الانتركونتينال بصحبة العين الإماراتي الذي توج بدوري أبطال آسيا".

وواصل رمزي تصريحاته قائلًا: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي له دور كبير في التتويج بالبطولة القارية، وهو مدرب كبير ويمتلك سيرة ذاتية رائعة، والفريق تعرض لسلسة من الإصابات هذا الموسم ورغم ذلك نجح المدرب في عبور كل المواقف الصعبة".

وأكمل: "كولر نجح في التعامل جيدا في ملف التدوير بين اللاعبين، لذلك كل اللاعبين تظهر في حالة فنية جيدة، وهو دائمًا يحضر جيدًا لكل المراحل، وهناك تعاون رائع بينه وبين الجهاز المعاون خصوصا محلل الأداء ومخطط الأحمال.. وهو دائما ينظر للإمام ويعشق التحديات الصعبة ويهتم بكل التفاصيل حتى لو صغيرة، كما أن الأهلي سوف يكتب تاريخ وسيرة ذاتية رائعة للمدرب وأي مدير فني يعمل داخل الأهلي يستفيد كثيرًا".

زاد: "نتيجة التعادل السلبي ذهابا كانت خادعة وكنت قلق للغاية وخائف من هذه المواجهة وأخر عشر دقائق من مباراة الاهلي والترجي كانت صعبة للغاية، والحمد لله على تحقيق اللقب القاري، ولا يجب أن ننسى دور الجماهير العظيمة التي كان لها دورًا كبيرًا في التتويج، واستاد القاهرة دائما من الملاعب المرعبة لأي خصم من الخارج يواجه أي فريق مصري".

وتابع: "نتمنى حصد المزيد من الألقاب القارية، وأبارك لنادي الزمالك أيضا، ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة، وأتمنى أن يخرج السوبر الإفريقي بشكل يليق بالكرة المصرية".

وختم: "بالتأكيد هناك عمل مستمر من جانب لجنة الاسكاوتنج، ولابد أن نكون جاهزين دائما لتنفيذ مطالب النادي الأهلي".