"ليس إصابة أو فني".. مصدر يكشف سبب غياب رمضان صبحي عن مباراة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

كشف مصدر مطلع لمصراوي، سبب غياب رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز عن مباراة الجونة التي ستقام مساء الغد الاثنين في بطولة الدوري المصري.

ويلعب بيراميدز مع الجونة، مساء الغد الإثنين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة وغاب عنها رمضان صبحي رغم عدم تعرضه لأي إصابة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر، سبب غياب رمضان صبحي، هو إرسال منظمة مكافحة المنشطات قرارًا بإيقاف "مؤقت" للاعب بيراميدز لحين عقد جلسة الاستماع التي ستقام يوم 6 يونيو المقبل.